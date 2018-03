Regularizado, meia Bruno Nazário espera oportunidade para vencer no Guarani

O último reforço contratado pelo Guarani finalmente está liberado para estrear na Série A2 do Campeonato Paulista. Na última quarta-feira, o meia Bruno Nazário teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já está à disposição do técnico Ney da Matta. O jogador de 21 anos deve ser relacionado para o duelo contra o Rio Preto, às 19 horas deste sábado, em jogo válido pela quarta rodada, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.

Mas o próprio jogador já adiantou que embora esteja bem fisicamente, está sem ritmo de jogo. "Aguento uns 45 minutos, dependendo do ritmo de jogo, mais agressivo ou mais calmo. Vim ao Guarani para vencer", afirmou o meia.

Bruno Nazário, de 22 anos, foi revelado no Rio Branco, de Americana (SP). No Brasil, ele ainda defendeu Figueirense e América-MG. Chegou ao Hoffenheim, da Alemanha, em 2013. Depois, foi emprestado ao Lechia Gdansk, da Polônia, e então para o Cruzeiro, onde não conseguiu se firmar e fez apenas cinco jogos.

Apesar da nova opção, Ney da Matta não deve usar o reforço como titular. A ideia é manter a mesma base do primeiro jogo, trabalhando dentro do esquema 4-4-2. Isso foi trabalhado no coletivo desta quinta-feira. Nesta sexta haverá um recreativo e após o almoço a delegação segue para São José do Rio Preto.

Com Phellipe Maia lesionado e fora de condições de jogo por seis meses, o novo titular da defesa é Genilson, confirmado ao lado de Diego Jussani. No meio de campo a ideia é ter dois volantes - Auremir e Evandro - e dois meias - Marcinho e Fumagalli. No ataque os dois paraguaios: Brian Samudio e Rogério.