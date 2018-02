Regularizado, Nenê pode ser novidade no São Paulo contra o Botafogo-SP

Nenê pode ser a principal novidade do São Paulo neste sábado contra o Botafogo pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O jogador já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e agora está à disposição do técnico Dorival Junior.

+ Dorival aguarda 'ok' da diretoria do São Paulo para voltar a relacionar Cueva

O time que viajou a Londrina para vencer o Madureira, pela 1ª fase da Copa do Brasil na quarta-feira, se reapresenta nesta sexta e, no treino desta manhã, Dorival deve indicar seus titulares para o duelo no Morumbi. A tendência é que Nenê seja reserva, se for relacionado.

Uma das possibilidades é que Nenê atue onde hoje joga Shaylon, na armação de jogadas e finalizações. A experiência conta como trunfo do atleta que já tem quase 37 anos, e que deve, futuramente, ficar com a vaga do jovem formado em Cotia.