Regularizado, Zé Eduardo voltará ao Santos nesta sexta

Zé Eduardo foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira. Ele continuará a defender o Santos por empréstimo até o meio do ano, depois de ter problemas para obter o passaporte comunitário e acertar com o Genoa.

Com a confirmação de Zé Eduardo, o Santos vai a campo praticamente com força total, às vésperas da estreia na Libertadores, na terça-feira. Somente Maikon Leite, lesionado, e Neymar, Alan Patrick e Alex Sandro, com a seleção Sub-20, ficarão de fora da partida que marcará a reabertura da Vila Belmiro.

"Vamos pedir a proteção de Deus para que ninguém se machuque", afirmou o técnico Adilson Batista, mostrando preocupação para a estreia na Libertadores. Até o esquema de jogo para esta sexta, o 4-3-3, será o mesmo da partida na competição sul-americana, mudando de um jogo para o outro apenas duas peças no ataque. Contra o Deportivo Táchira, Keirrison e Diogo serão substituídos por Neymar e Maikon Leite.

Diante do Noroeste, nesta sexta, o Santos deverá entrar em campo com Rafael; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Possebon e Elano; Zé Eduardo, Keirrison e Diogo.