Regularizado, Zulu poderá estrear no Atlético-PR

Trata-se do atacante Zulu, que teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Liberado, Zulu estará à disposição do treinador e deverá ficar no banco de reservas.

Vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, o atacante vai disputar uma vaga no time titular do Atlético com Alex Mineiro, Patrick, Wallyson e Wesley. Zulu foi contratado por empréstimo e deverá ficar no clube até o final deste ano.