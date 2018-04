Regularizados, Urrutia e González podem estrear no Flu

Entre os dois mais novos reforços do time para a sequência do Brasileirão, Ezequiel González é o que tem mais chances de ser titular no clássico de domingo. O argentino treina entre os titulares desde o coletivo de quinta-feira e deve ganhar a vaga de Marquinho, suspenso. Já Urrutia participou do coletivo desta sexta-feira entre os reservas e deve começar no banco.

Na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos, o Fluminense deve entrar no domingo com: Rafael; Ruy, Gum, Luiz Alberto e Paulo César; Diogo, Diguinho, Conca, González; Alan e Adeílson.