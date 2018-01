Rehhagel reverencia "artistas da bola" O técnico alemão da Grécia, Otto Rehhagel, campeão europeu em 2004, afirmou que espera um grande jogo nesta quinta-feira porque, segundo ele, "quando se fala em Brasil não estamos falando de uma equipe qualquer, mas falamos em artistas do futebol. Deve ser a melhor equipe do mundo." Apesar de sua admiração pela seleção brasileira, Rehhagel ressalta que seu time pode surpreender. "Temos de confiar no que sabemos fazer, nas nossas habilidades. Temos de ser compactos na defesa e evitar os erros. Não podemos tomar gol nos primeiros minutos." A única dúvida dos gregos para hoje é o meia da Inter de Milão, Giorgios Karagounis, que se recupera de lesão na perna direita. Rehhagel deve montar seu time para jogar no contra-ataque, como fez na Eurocopa do ano passado, em Portugal.