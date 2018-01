"Rei do Acesso" chega à Matonense O técnico Vágner Benazzi foi apresentado nesta quarta-feira pela manhã, como novo treinador da Matonense no Campeonato Paulista da Série A-1. Ele chega para substituir Fito Neves, demitido após críticas do presidente Antônio Galli Neto quanto seu trabalho. Em quatro jogos no comando do time, Fito conquistou apenas uma vitória. Empatou uma partida e e perdeu duas. A contratação de Benazzi se deu em função da fama do treinador. Em 13 anos como treinador profissional, conquistou nove acessos em competições nacionais. Justamente por isso recebeu o apelido de "Rei do Acesso". "Chego à Matonense como sempre fiz. Primeiro quero ver as deficiências do elenco e, a princípio, penso em colocar o time entre os quatro primeiros", garantiu. Curiosamente, Vágner Benazzi conseguiu dois acessos em 2001. No primeiro semestre, comandando o Atlético Sorocaba, ficou com o vice-campeonato da Série A-3 do Campeonato Paulista. No segundo, levou o Figueirense-SC à elite do futebol brasileiro ao ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. Benazzi levou consigo dois homens de sua confiança. O auxiliar-técnico Brejão e o fisicultor Miguel Amaral também vão ajudar a reerguer a Matonense no Campeonato Paulista. Com apenas quatro pontos ganhos, ocupa apenas a nona colocação na tabela do Paulistão. A série de conquistas é longa: 1989 - Campeão Paulista da Série B-1 A (Grêmio Sãocarlense). 1990 - Campeão Paulista da Série B-1 A (União Barbarense). 1991 - Vice-campeão Paulista da Série A-3 (Lemense). 1992 - Campeão Paulista da Série B-1 A (Taquaritinga). 1995 - Campeão Paulista da Série A-3 (Portuguesa Santista). 1998 - Campeão Paulista da Série A-2 (União Barbarense). 1999 - Campeão Brasileiro da Série B (Gamma-DF) 2001 - Vice-campeão Paulista da Série A-3 (Atlético Sorocaba). 2001 - Vice-campeão Brasileiro da Série B (Figueirense-SC)