"Rei do acesso" chega para o Figueirense Luiz Carlos Ferreira, 51 anos, conhecido no interior paulista como o "rei do acesso" foi apresentado na manhã desta terça-feira como o novo técnico do Figueirense, em substituição a Artur Neto, demitido um dia depois da derrota para o time do Vitória, domingo. Ferreira chegou no Figueirense acompanhado de Adair Correia Branco e Stélio Metzker, que vão atuar na função de seus auxiliares. "O futebol catarinense está supervalorizado e foram boas as informações que obtive do Figueirense. Não demorei em aceitar a proposta", comentou Ferreira, que tem no seu currículo o acesso às divisões superiores do futebol paulista ao comando de pelo menos oito equipes, entre eles o Rio Branco (91), Araçatuba (92), Comercial (93), Matonense (95), São Caetano (Série A2 e o Brasileiro da Série B em 1998/99), Etti Jundiaí, em 2000 e o Santo André, onde trabalhou em 2001/02 durante o Paulista da Série A1. Pela primeira vez na carreira dirigindo um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, Ferreira tem como desafio inicial derrotar o vice-líder da competição, o Santos, em partida marcada para sábado, em Florianópolis.