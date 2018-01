?Rei dos Acessos? deixa o Marília Conhecido como "Rei dos Acessos", o técnico Luiz Carlos Ferreira não vai dirigir o Marília na próxima temporada. A sua decisão é baseada numa posição pessoal na qual ele acha ter acabado seu ciclo no clube. Sua posição foi comunicada, oficialmente, à diretoria neste domingo à tarde. Ferreira, de 52 anos, foi um dos responsáveis por dois acessos do time somente neste ano. Como campeão paulista da Série A2 garantiu vaga na elite paulista em 2003. E como vice-campeão brasileiro da Série C assegurou vaga na Série B na próxima temporada. Na carreira ele contabiliza 15 acessos. "Conversei muito com os dirigentes durante toda a semana. Sempre tive todo apoio no clube, mas acho que chegou a hora de sair", resumiu Ferreira, que garante ter várias propostas para analisar. Seu nome foi cogitado em vários clubes, entre eles, o Jundiaí e a Ponte Preta, que ainda não definiram técnicos para 2003. A diretoria do Marília promete anunciar um novo técnico nesta segunda-feira. Valter Ferreira, Zé Teodoro e Nicanor de Carvalho Júnior estão na lista. Outros três clubes do interior ainda não definiram seus técnicos: Mogi Mirim, Internacional de Limeira e Botafogo de Ribeirão Preto.