Rei lamenta morte do seu grande ídolo "Perdi um ídolo e o futebol brasileiro, um grande herói.?? Assim Pelé resumiu sua tristeza pela morte de Zizinho, o jogador que ele tentava imitar quando criança. O Rei do Futebol era um grande fã do mestre Ziza, a quem chegou, inclusive, a homenagear com uma placa. Em setembro passado, quando Zizinho completou 80 anos, Pelé mostrou, por meio de seu site na Internet, toda a sua admiração pelo ídolo. "Zizinho era um jogador completo. Atuava na meia, no ataque, marcava bem, era um ótimo cabeceador, driblava como poucos, sabia armar. Além de tudo, não tinha medo de cara feia??, elogiou. O mestre e o Rei não chegaram a jogar juntos. Quando Pelé começou sua carreira, no Santos, Zizinho estava encerrando a sua. Djalma Santos, lateral-direito bicampeão mundial com a seleção brasileira em 1958 e 1962, teve o prazer do jogar com mestre Ziza, a quem considera um dos maiores jogadores de todos os tempos. "Zizinho foi um dos grandes gênios do futebol brasileiro??, disse Djalma. "E era um líder dentro de campo. Líder que, aliás, hoje falta à seleção brasileira.?? O ex-lateral da Portuguesa também lembrou que Zizinho era um exemplo de raça. "No Sul-Americano de 1957, ele estava com um estiramento. Fez de tudo para se curar, mas não conseguiu. Jogou machucado mesmo??, recordou Djalma, confessando que não gostava muito de enfrentar Zizinho. "Era chato jogar contra ele. Sabíamos que era preciso tomar muito cuidado.?? Zico, ídolo do Flamengo assim como Zizinho, lembra o ensinamento que recebeu do mestre do início da carreira. "Ele me ensinou uma das coisas mais importantes em relação ao Flamengo. Disse que conhecia tudo do clube e, principalmente, a torcida. Lembrou que todo jogador habilidoso tem dificuldade em algumas partidas e me aconselhou para que, nessas ocasiões, eu demonstrasse muita garra, raça e espírito de luta, porque essas são as principais qualidades que a torcida rubro-negra gosta de ver em seus jogadores." Os conselhos de Zizinho também foram fundamentais para Jairzinho. "Ele me ajudou a ser o Furacão, por isso eu o tinha como um avô. Respeitando todos os grandes meias de ligação do futebol, Zizinho é o maior de todos??, considera o ex-atacante. Para Carlos Alberto Torres, o mestre foi um dos três maiores jogadores do Brasil, ao lado de Nílton Santos e Didi. "A gente tinha uma grande amizade e foi uma perda irreparável??, disse. "O vi jogar quando era garoto e sempre tive uma grande admiração por ele." O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, definiu a morte de Zizinho como uma "perda lamentável??. "As pessoas que acompanharam o futebol naquela época dizem que ele sempre esteve perto do nível do Pelé, mas não havia tanta divulgação??, afirmou Luxemburgo.