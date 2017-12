"Rei Tevez" está no limite físico Carlitos Tevez está prestes a colocar seu nome na história do futebol brasileiro. Com o gol marcado ontem no empate com o Internacional, o argentino chegou aos 19 gols - 30 na temporada - e está a dois de Róbson, do Paysandu, para assumir a artilharia do campeonato. O único estrangeiro a ter esta glória foi o uruguaio Pedro Rocha, do São Paulo, que em 1972 dividiu o primeiro lugar com Dario, do Atlético-MG. Ambos marcaram 17 gols. Mas Tevez está fisicamente esgotado. Depois de um primeiro tempo soberbo, em que marcou o gol, deu passes Rosinei e Gustavo Nery, que falharam na conclusão, e ainda teve fôlego para roubar bolas no campo corintiano e puxar os contra-ataques. Com dores nos joelhos, canelas - por causa das pancadas dos adversários - e nos músculos das penas - devido à proximidade do fim da temporada -, Tevez parou no segundo tempo. Seu suspiro final foi logo aos dois minutos, quando driblou dois zagueiros gaúchos dentro da área e fuzilou para grande defesa de Clemer. Na saída do vestiário, Tevez era o retrato do cansaço. Passos lentos, cabeça baixa, chegou a olhar para o batalhão de repórteres que o aguardava para entrevistas, mas do mesmo jeito que fez durante os primeiros quarenta e cinco minutos, o argentino mostrou habilidade ao driblar os jornalistas e seguir para o ônibus do clube. "O Tevez, assim como vários jogadores, estão no limite da condição física. É fim de temporada e o planejamento precisa ser seguido com rigor", disse o fisiologista corintiano Renato Lotuffo. Sóbis - Quem foi ao Pacaembu para ver Tevez, viu também o talento do atacante Rafael Sóbis, do Internacional, que também chegou a marca dos 19 gols no Brasileiro. Rápido, habilidoso e ótimo finalizador, o jogador de 20 anos, que já estaria negociado com o futebol europeu, infernizou a pesada dupla de zaga corintiana Marinho e Betão. Os dois se revezaram na marcação e perderam a disputa. "O Inter mostrou que é forte em qualquer campo. Enfrentamos o Corinthians e o Pacaembu lotado, não recuamos e merecíamos uma melhor sorte", disse o jogador, que passou pelas categorias de base do Corinthians antes de ir jogar em Porto Alegre.