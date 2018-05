Reina é investigado por suspeita de envolvimento com a máfia napolitana

O goleiro Pepe Reina, que está de saída do Napoli, o ex-jogador Paolo Cannavaro e o defensor Salvatore Aronica estão sendo investigados pela Federação Italiana de Futebol pelo suposto envolvimento com a máfia napolitana, a Camorra.

Por causa disso, Reina, assim como Paolo Cannavaro e Aronica, foram convocados para uma audiência na federação, depois de o departamento antimáfia de Nápoles apontar o suposto envolvimento deles.

A imprensa italiana afirma, inclusive, que essa suspeita foi um fator que pesou para a diretoria do Napoli decidir por não renovar o contrato do experiente Reina, de 35 anos, que agora está ligado a uma possível transferência para o Milan.

De acordo com a federação italiana, Reina "teve e continua a ter associação inoportuna e amizade com Gabriele Esposito, Francesco Esposito e Giuseppe Esposito". E, segundo a entidade, isso incluiria "troca de favores".

Paolo Cannavaro, que teve duas passagens pelo Napoli, encerrou a sua carreira no ano passado, quando estava no Sassuolo. Aronica, por sua vez, defendeu o clube do Sul da Itália entre 2008 e 2013, quando se transferiu para o Palermo.