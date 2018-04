Reinaldo Rueda está próximo de ser o novo técnico do Flamengo, segundo rádio colombiana

Um dos principais desejos da torcida flamenguista, o técnico colombiano Reinaldo Rueda está próximo de fechar contrato com o rubro-negro carioca, segundo a rádio colombiana Caracol. O acerto estaria por questão de detalhes.

Além de uma proposta economicamente vantajosa, o acordo teria atraído Rueda por uma cláusula que facilitaria a saída do técnico em caso de receber um convite para dirigir a seleção colombiana, que já comandou entre 2004 e 2006. O técnico está sem clube atualmente, após deixar o Atletico Nacional quatro dias depois de ser campeão colombiano.

Depois da demissão de Zé Ricardo, os torcedores do Flamengo invadiram as contas de Rueda em redes sociais para pedir que o treinador assumisse o comando do time carioca.

O trabalho do colombiano começou a chamar a atenção de times brasileiros após o bom futebol demonstrado pelo Atletico Nacional na Libertadores 2016, em que conduziu a equipe de Medellín ao título. Rueda chegou a ser procurado pelo Corinthians no início de 2017, mas o técnico negou a investida do clube paulista.

Além do título da Libertadores, Rueda também conquistou dois campeonatos colombianos, uma Copa da Colômbia, uma Recopa Sul-Americana e uma Superliga Colombiana pelo Atletico Nacional. O técnico tem passagens pelas seleções sub-20 e principal da Colômbia, de Honduras (entre 2007 e 2010) e Equador (de 2010 a 2014).