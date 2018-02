Reinaldo apóia bronca dos tricolores Enquanto os torcedores chamavam os jogadores de "pipoqueiros" no treino de sábado, Reinaldo não se alterava. Nem ficava constrangido. O atacante de 24 anos tinha certeza de que os gritos não eram com ele. E até concordava com o comportamento da torcida. "Os caras têm de cobrar a gente mesmo. Tenho certeza de que eles não suportam sair na rua e agüentar a gozação dos torcedores de outros times. Nós não ganhamos mesmo nada. Infelizmente, chegamos perto e não vencemos. Eu mesmo não suporto mais essa situação. Quando vim do Flamengo para cá, pensei que ganharia muitos títulos. Só que perdemos tudo. Entendo a torcida que nos cobra." Leia mais no Jornal da Tarde