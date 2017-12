Reinaldo aposta que dá Brasil no amistoso "É o jogo do ano aqui na França. Há 15 dias só se fala sobre a partida contra o Brasil", disse o atacante Reinaldo, do Paris Saint-Germain, sobre o amistoso que comemora o centenário da Fifa, quinta-feira, em Paris. "Os franceses adoram Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Eles acham que os dois e o Zidane são os três melhores jogadores do mundo." Reinaldo contou que para muitos franceses a partida de quinta-feira será o tira-teima da decisão da Copa do Mundo de 98, vencida pelos franceses. "É impossível um Brasil e França sem os franceses se lembrarem daquela decisão. Sempre falo para eles que nós não perderíamos se não tivesse acontecido aquilo com o Ronaldinho. Mas certamente são as duas melhores seleções da atualidade." O amistoso até motivou uma aposta com o lateral-direito BMendy, único jogador do PSG convocado por Jacques Santini. Quem perder, pagará a quantia de 500 ao vencedor. "Falo para todo mundo que o Brasil vai vencer por 2 a 0. Na sexta-feira, vou gozar todo mundo do time." Segundo Reinaldo, a seleção francesa mudou muito pouco em relação à equipe que decepcionou no Mundial de 2002. A única alteração será a ausência de Barthez, que foi dispensado porque disputa quarta-feira a final da Copa da Uefa pelo Olympique de Marselha contra o Valencia, em Gotemburgo. Coupet, do Lyon, será o substituto. "É um excelente goleiro. Foi escolhido o melhor do Campeonato Francês por dois anos", elogiou Reinaldo, que vai assistir ao amistoso e pretende descer ao vestiário depois do jogo. "Vou dar uma ?zoada? no Kaká e no Júlio Baptista."