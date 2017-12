Reinaldo dá receita para Atlético-MG Ele não se esforça para parecer um mito. Bebeu, fumou e falou palavrão durante a entrevista que deu para a Agência Estado na última quarta-feira, em Belo Horizonte. Tímido, constrangido, disse ter se tornado uma pessoa mais forte ao superar a pior fase de sua vida. Em 1986, cheirou cocaína pela primeira vez, virou viciado, foi ao fundo do poço, perdeu amigos, o respeito e acabou respondendo processo por tráfico de drogas dez anos depois, acusação da qual foi absolvido e que nega com veemência. ?Foram 8 anos preso a essa p. Mas nunca prejudiquei ninguém e dei a volta por cima?, garantiu, de cabeça erguida, o senhor José Reinaldo de Lima, de 48 anos, conhecido pelo mundo como Reinaldo e chamado de Rei pela torcida do Atlético-MG, no qual conquistou sete títulos estaduais. Marcou 386 gols na carreira e foi titular da seleção brasileira na Copa de 1978. Não ficou rico, mesmo tendo sido um astro. Mantém a equipe amadora BH Esporte Cultura com o que sobrou dos 11 anos no futebol, carreira abreviada após cinco cirurgias no joelho. Vereador pelo Partido Verde, aos 48 anos, Reinaldo espera chegar substituir o atual presidente Ricardo Guimarães no cargo máximo do clube que o consagrou como um dos maiores atacantes da história do País. Já tem proposta de campanha: ?Eu montaria um time com as nossas raízes, com uma base formada por jogadores de Minas Gerais?. Apesar de ainda ter jogado no Palmeiras, Rio Negro, no arqui-rival Cruzeiro e no holandês Telstar, seu coração é atleticano. Os escassos fios de cabelo que lhe sobraram também têm as cores do clube: alguns pretos, quase todos brancos. Encolhe a barriga quando é fotografado e dorme cedo. Compreensivo com a reportabem, deixou uma reunião da oposição atleticana para tirar fotos no principal ponto de encontro da torcida do Atlético-MG na capital mineira, o Bar do Salomão: já eram mais 23 horas, horário em que há muito estaria dormindo, contou depois em seu arrastado sotaque de Minas Gerais. Agência Estado - Você vive bem financeiramente hoje? O que sobrou da época de jogador de futebol? Reinaldo - Aí você vai ter de buscar no Imposto de Renda (risos). Nunca ganhei muito, o máximo que cheguei a receber foi doze mil dólares. Eu tenho uma vida simples, não tenho grandes posses. Se estivesse jogando hoje, estaria bem melhor, com certeza. Hoje são outros valores. AE - Qual seu objetivo ao montar o time amador BH Futebol Clube? Reinaldo - Montei o BH Futebol Cultura em 1999 porque queria ter um clube que pudesse não só formar jogadores, mas também ampliar o conhecimento desses garotos, desses atletas. Chegamos a ter um time profissional, mas eu fechei ele depois da Lei Pelé, que acabou com o incentivo que havia para se apostar nas revelações. Não vou investir mais no futebol porque não vou vender ninguém. A brincadeira hoje só é boa se você tem um patrocínio. AE - O que o político Reinaldo costuma defender na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte? Reinaldo - Olha, eu tenho parcipado de tudo que posso, sou da Comissão de Educação e Cultura e é meu o projeto de criação do Parque Paredão da Serra do Curral, o novo cartão postal de Belo Horizonte. Apresentamos vários outros projetos voltados para as comunidades carentes. AE - Você já declarou ter o sonho de ser presidente do Atlético-MG. Em que você pode contribuir como cartola? Reinaldo - Primeira coisa é fazer um time com a cara de Minas. Tudo bem que a gente vai contratar um, dois, até cinco estrangeiros (pessoas de outros Estados), mas a base vai ter de ter uma identificação grande com os mineiros, tem de ser formada no clube. Não pode fazer igual estão fazendo este ano, trazendo 20, 30 reforços sem critério. AE - Mas uma administração ruim não pode prejudicar sua imagem entre os atleticanos? Reinaldo - Não tem jeito de eu ser pior que o atual presidente (Ricardo Guimarães). Não vou fugir dessa responsabilidade, desse desafio e desse sonho. Tenho condição de contribuir e acredito também que a função não tem nada de outro mundo. Basta você ter conhecimento da matéria e dedicação. AE - Qual a explicação para a má fase do Atlético-MG, lanterna do Brasileiro e próximo do rebaixamento? Reinaldo - Os jogadores são os menos culpados, primeiro porque não pediram pra ser contratados, foi a diretoria que os trouxe de forma errada. Segundo, esse grupo não está com a técnica apurada, os treinadores não implantaram tática nenhuma. O Atlético é um amontoado de jogadores correndo desordenados. Os atletas também estão mal fisicamente, pois não estão comprometidos, não têm nada a ver com a história do clube. Aliás, tem outro detalhe: para mim, o Brasileiro não tem mais validade depois das denúncias de manipulação de jogos. Os corintianos que me desculpem, mas não reconheco esse campeonato arrumado. AE - Mas isso não é palavra de atleticano à beira de cair para a Série B? Reinaldo - Não, há evidências aí de manipulação, e se buscar mais tem mais. Eu creio que tem mais árbitro envolvido, não foi só o Edílson Pereira de Carvalho. AE - Reinaldo, você chegou a ser condenado a quatro anos de prisão por tráfico em 1996, mas depois foi absolvido. Passados alguns anos, como você explica seu envolvimento com a cocaína após deixar o futebol? Reinaldo - Não foi por causa da aposentadoria que me envolvi com a droga. O problema foi muito maior que uma simples frustração. Entrei por curiosidade e me tornei um refém. Mas não porque estava frustrado, deprimido. AE - Você se livrou totalmente do vício? Reinaldo - Hoje estou tranqüilo, na paz. Quando fiz o tratamento de desintoxicação, fiz uma desintoxicação espiritual também. Porque a droga tem uma energia muito perversa, você tem que dar uma limpada, desinflar o ego, baixar a bola. Foram oito anos de vício que alteraram minha vida em tudo. A cocaína altera sua consciência, seu comportamento, sua postura. Você não produz mais, vive em função dela. Com o tratamento, fiquei dois anos sem sair de casa, me reestruturando emocionalmente e recuperando os meus verdadeiros valores. AE - Sua imagem ficou arranhada por causa das drogas? Reinaldo - A imagem de qualquer viciado é prejudicada, mas eu acho que não deveria ser assim. Não é um caso policial, moral, é uma questão de saúde. Simplesmente eu estava doente na época. No início, as pessoas se afastaram, mas quando viram que eu estava me recuperando, fui retomando meus amigos e a admiração do povo. Foi um desvão que me fez cair nessa, mas tive essa segunda chance e, graças a Deus, hoje estou liberto. AE - Para terminar, qual foi o maior centroavante do Brasil? Reinaldo - Uai, eu gostava muito do Coutinho, do Santos, e do Roberto, do Botafogo (RJ). Depois, gostei muito do Careca e do Van Basten. Hoje, acho que o melhor jogador do mundo é o Robinho. Dá pra compará-lo aos grandes do passado e acho que ele vai surpreender muito mais. AE - Mas você não citou nem Romário nem Ronaldo? Reinaldo - São tambem bons jogadores, mas... se for pela bola, acho que não entrariam numa seleção brasileira de todos os tempos. Quer dizer, para o Romário, por sua história, a gente tinha de arranjar um lugar. Bom, mas não sou o treinador, né, pego a camisa 9 pra mim e deixo eles brigando (risos). AE - Ah, o Reinaldo seria titular? Reinaldo - Uai, é lógico!!!