Reinaldo deixa o Botafogo e pode seguir para o Vasco

O atacante Reinaldo não vai continuar no Botafogo. A diretoria do clube confirmou a saída do jogador nesta segunda-feira e, agora, vai em busca de outro atacante para reforçar o elenco.

O contrato de Reinado com o clube de General Severiano termina no fim do ano e não será renovado, segundo antecipou a diretoria. Um possível destino do jogador pode ser o Vasco, que já manifestou interesse em sua contratação.

O atacante chegou ao Botafogo no início de 2009 e fez um bom Campeonato Carioca. O problema, no entanto, foram as contusões. Ele se machucou na decisão do Estadual do Rio contra o Flamengo, demorou a se recuperar e não rendeu o esperado durante o Campeonato Brasileiro, onde atuou sempre atrapalhado por novas lesões.

Para reforçar o sistema defensivo, que perdeu Juninho, a diretoria do Botafogo está negociando a contratação do zagueiro Durval, do Sport.