Reinaldo desconhece proposta do Inter O atacante Reinaldo, do Flamengo, disse desconhecer o interesse do técnico do Internacional, Carlos Alberto Parreira, em sua contratação. "Não sabia que o Parreira estava interessado em mim e se for verdade é uma boa notícia". Reinaldo, que é o artilheiro do Flamengo na Copa dos Campeões, afirmou que as declaração do técnico do Cruzeiro, Paulo César Carpegiani, não desestabilizaram a equipe. De acordo com o atacante, as declarações do treinador, que teria desdenhado do Flamengo, só serviram para motivar a todos para a disputa da semifinal.