Reinaldo deve substituir Luizão O atacante Reinaldo, do Flamengo, deve ser o substituto de Luizão, cujo passe está sendo negociado com o futebol alemão. As negociações com o Flamengo já estão em andamento desde a semana passada e serão concluídas assim que a venda de Luizão for oficializada. Reinaldo, que já esteve bem próximo de ser contratado pelo Corinthians há um mês, agora tem chances reais de se transferir para o Parque São Jorge. A vantagem, agora, é que as negociações estão sendo feitas diretamente entre as duas Diretorias, sem a participação da ISL, que pediu concordata na Suíça. "O Reinaldo estava com um pé no Corinthians mas a negociação acabou fracassando porque não sabíamos com quem deveríamos acertar. Se com o Flamengo ou com a ISL", revela uma fonte da diretoria corintiana. A fonte também assegurou que o planejamento da Hicks era negociar Reinaldo e Luizão quase ao mesmo tempo. "A idéia era contratar primeiro o Reinaldo e depois confirmar a saída do Luizão. Ocorre que houve problemas: a negociação com o Reinaldo atrasou e a do Luizão andou rápido demais", explicou. Defesa - Acusado de ter divulgado prococemente a venda de Luizão, o vice-presidente de futebol Antonio Roque Citadini se defendeu. "O presidente Dualib e eu somos as únicas pessoas que poderiam ter vazado a informação, já que estávamos juntos na Câmara dos Vereadores depondo na CPI que investiga a questão do terreno que o Corinthians ganhou da Prefeitura", argumentou o dirigente corintiano. Citadini defende a Hicks na venda de Luizão. "Aceitando ou não negociar o Luizão, com o fim do passe o Corinthians perderia o Luizão de qualquer jeito". Embora o negócio não esteja fechado, o destino do jogador será mesmo o Borussia Dortmund, apesar dos desmentidos do clube alemão.