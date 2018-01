Reinaldo e Luís Fabiano estão de volta Um é opinião, o outro explosão, mas fazem uma dupla entrosada como poucas. Pela primeira vez em 2003, o São Paulo vai contar com seu ataque titular de 2002: Reinaldo e Luís Fabiano. Nos três primeiros jogos do Campeonato Paulista, Reinaldo estava contundido. Domingo, foi a vez de Luís Fabiano ser desfalque por expulsão. O técnico Oswaldo de Oliveira comemorou a presença dos atacantes, mas avisa à torcida que não espere o mesmo desempenho do Campeonato Brasileiro. "O Reinaldo ainda não está na sua melhor capacidade física", diz o treinador que não vê sua equipe com uma dupla de ataque, mas um quarteto no qual Luís Fabiano e Reinaldo trabalham com Kaká e Ricardinho. Reinaldo se destaca por sua personalidade. É o jogador que costuma fazer as declarações mais fortes no São Paulo. Não escondeu que a vitória do Santos no ano passado ainda está entalada na garganta, nem seu objetivo na passagem pelo São Paulo, que deve terminar no fim do semestre, que é dar um título à torcida. "Tenho duas chances: o Paulista e a Copa do Brasil." O jogador vê o clássico com otimismo, lembrando que no ano passado, as melhores apresentações aconteceram com a presença do do quarteto. A ligação de Luís Fabiano com o São Paulo é forte. Tanto que, durante o tempo em que sua permanência no clube estava sendo negociada com o Rennes, o jogador aparecia em alguns treinos para ver os jogadores. Em campo, o jogador sorridente se transforma em pura adrenalina, o que às vezes o leva a exagerar e ganhar uma "marcação especial" das arbitragens . Para o jogo contra o Santos, o jogador espera superar a defesa santista com muita movimentação.