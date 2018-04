Reinaldo é vetado e Botafogo atuará com ataque reserva Estevam Soares se viu obrigado a mudar radicalmente o Botafogo no coletivo desta sexta-feira e terá de escalar um ataque inteiramente reserva na partida contra o Vitória, domingo, no Engenhão. Além do suspenso André Lima, ele perdeu Reinaldo, mais uma vez com problemas físicos.