Reinaldo entra na Justiça e pede rescisão de contrato com a Portuguesa

O momento da Portuguesa é bastante delicado dentro e fora de campo. Ameaçada de rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2 e com a torcida pedindo a saída dos dirigentes, o clube viu mais um jogador entrar na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão do contrato. Trata-se do volante Reinaldo.

Organizada da Portuguesa cobra reação e pede a saída de dirigentes

O jogador, que foi promovido ao elenco profissional depois de fazer parte do grupo semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, alega atraso nos salários e também no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os pratas da casa Brunetti (zagueiro) e Cascardo (lateral-direito) seguiram o mesmo caminho.

Em campo, a Portuguesa se prepara para o confronto do próximo domingo, contra o Taubaté, às 10 horas, no Canindé, pela décima rodada. Sem vencer há sete jogos, o time rubro-verde está muito próximo da zona de rebaixamento, com sete pontos, um a mais que o Água Santa.