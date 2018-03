Reinaldo explica o fracasso do São Paulo Reinaldo, única estrela do time a ter coragem de dar entrevistas nesta sexta-feira, depois da eliminação na Copa do Brasil, deixou claro que algo muito errado aconteceu com o São Paulo de grandes jogadores montado pela diretoria. O motivo para ele é mais do que claro. "O potencial da equipe foi superestimado." Agência Estado: Qual a explicação para mais este vexame do São Paulo? Eliminado para o Goiás em pleno Morumbi? Reinaldo: Simples. Nosso time não conseguiu render o que todos, inclusive nós jogadores, acreditávamos que renderia. Infelizmente ficou claro que o São Paulo não foi e nunca será o Real Madrid do Brasil. Em algum momento nós acabamos acreditando e nos deixando influenciar. Foi uma pena. Não conseguimos nenhum dos objetivos que queríamos. AE: Você foi contratado avisando que só se sentiria realizado se ganhasse um título significativo pelo São Paulo. Vai deixar a imagem de perdedor? Reinaldo: Não sei se perdedor, mas pelo menos um atleta que passou e não conseguiu ajudar o São Paulo como poderia. Foi muito ruim. Pior do que eu imaginava. Tudo deu errado. AE: Você acabou afundando junto com o São Paulo? Chegou cotado para a seleção brasileira e no fim não é cogitado mais para nada? Reinaldo: Sinceramente estava conversando com o meu procurador, Gilmar Rinaldi, e cheguei à conclusão de que nunca joguei tão mal seguidamente como fiz no São Paulo. Desde que sofri a minha contusão no tornozelo nunca mais fui o mesmo. Não tive férias e acabei sofrendo um desgaste que se refletiu no campo. Não cumpri a minha parte. Fui mal mesmo. AE: O time mereceu as vaias? Reinaldo: Lógico que sim. O torcedor do São Paulo é obcecado pela Libertadores da América. Não agüenta mais ver Corinthians e Santos disputando essa competição. Só nós que não conseguimos. Tem de vaiar e xingar mesmo. AE: Quando volta para o Paris Saint-Germain? Reinaldo: No dia 20 de junho me reapresento. Chegarei triste por tudo que vivi no São Paulo.