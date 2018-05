Reinaldo fala em tom de despedida no Botafogo

"Pelo que parece até agora, tudo indica minha saída do Botafogo, mas no futebol as coisas mudam rapidamente. Até o momento não houve contato para falar de renovação", revelou disse Reinaldo, à Rádio Brasil.

O jogador disse ainda que recebeu sondagens do rival Vasco, que retornará à Série A do Campeonato Brasileiro em 2010. Reinaldo comentou que não teria problemas em defender a camisa do time de São Januário.

Um dos principais atacantes do Botafogo neste ano, Reinaldo formou boa parceria com Victor Simões durante o Campeonato Carioca, apesar das lesões que o tiraram de campo por seguidas rodadas. O time acabou perdendo do Flamengo na decisão e ficou com o vice-campeonato estadual.