Reinaldo fica mais longe do Corinthians O sonho do Corinthians de contratar o atacante Reinaldo, do PSG, foi praticamente desfeito nesta quarta-feira. É que a diretoria do clube francês anunciou que só aceita negociar o atacante em definitivo e antecipou que por menos de 10 milhões de euros sequer aceitar iniciar a negociação. ?Estive reunido com os dirigentes do PSG e eles afirmaram que o Reinaldo só deixa do clube se for vendido. Segundo os dirigentes, ele não sai por um valor inferior a 10 milhões de euros, por menos ele nem conversam?, disse o agente do atleta, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi. A expectativa do Corinthians era trazer o jogador para o Campeonato Brasileiro a partir do final de maio, quando termina a termina européia. Além do Corinthians, a diretoria do Santos também se mostrou interessada no jogador.