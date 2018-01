Reinaldo, gols com sabor de despedida Reinaldo fez os dois gols do São Paulo e foi um dos poucos que se salvaram no empate de 2 a 2 com o Bahia, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mostrou categoria no primeiro gol e oportunismo no segundo. Mesmo assim, ouviu reclamações de Gustavo Nery de que o ataque não ajuda a marcação. ?Eu e o Luís Fabiano nunca reclamamos da defesa?, rebateu o atacante. Reinaldo aproveita seus últimos momentos no clube, já que no dia 30 terá de se apresentar ao Paris Saint-Germain, da França. Desde que chegou ao Morumbi, em janeiro de 2002, fez 39 gols em 78 jogos.