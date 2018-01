Reinaldo: mais 2 anos no São Paulo Tranqüilo pela possível renovação de contrato com o São Paulo, que deve acontecer nesta terça-feira, bastante preocupado com o duelo contra o Ituano, quinta-feira, na decisão do Supercampeonato Paulista. Assim está a cabeça do atacante Reinaldo, principal jogador de ataque do time no momento ? França está negociado com o Bayer Leverkusen e recuperando-se de uma lesão muscular, Kaká defendendo a seleção brasileira e Dill, em recuperação de uma fratura na perna. O atacante, autor de 16 gols pela equipe do Morumbi no ano, vai participar de uma reunião nesta terça-feira com seu procurador, Gilmar Rinaldi, e o diretor de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, quando pode assinar o novo contrato. ?É para assinar logo, assim entro em campo mais tranqüilo quinta-feira?, adiantou o jogador. ?O São Paulo quer o jogador e o Reinaldo pretende permanecer. O Paris Saint-Germain não colocou obstáculos?, disse Rinaldi, referindo-se ao clube francês, dono de seu passe. ?E o contrato pode ser de dois anos.? O excesso de confiança do time após o empate por 2 a 2 em Itu, contudo, vem deixando Reinaldo muito preocupado. ?É uma equipe que não podemos enfrentar de sapato alto. Se ficarmos com este pensamento de que faremos o gol a qualquer hora, vamos sair de campo derrotados, deixar o Morumbi chorando?, disse. ?O time é muito bom, melhor do que pensávamos, fomos surpreendidos. E joga certinho, principalmente o Lúcio. Ele pega a bola e vai para cima,? concluiu, impressionado com o lateral-esquerdo do rival.