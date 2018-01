Reinaldo mostra serviço no São Paulo Se depender do atacante Reinaldo, o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, passará a ter um bom problema pela frente. Depois de começar bem o Torneio Rio-São Paulo, quando marcou dois gols no empate com o Etti Jundiaí, Reinaldo teve uma queda de rendimento e o seu destino acabou sendo o banco de reservas. Porém, na noite de quinta-feira, com dois gol marcados, o atacante se transformou na principal figura da vitória por 4 a 1, de virada, diante do Treze, de Campinas Grande, que assegurou aos são-paulinos uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O bom e decisivo desempenho, aparentemente, não o deixou ansioso para voltar ao time titular. "Estou tranqüilo. Sei que não estava jogando bem quando saí da equipe", reconheceu Reinaldo. Por isso, na partida de domingo, às 16 horas, no Morumbi, contra a Ponte Preta, desta vez pelo Torneio Rio-São Paulo, o jogador acata sem problemas a volta ao banco. No entanto..."sei que os gols não garantem meu retorno ao time. Mas se continuar assim, minhas chances aumentam bastante." Na manhã deste sábado, Nelsinho realiza um treino coletivo para definir a equipe. A volta de Maldonado ao meio-de-campo é praticamente certa. Reinaldo e o meia Lúcio Flávio, que também entrou bem no segundo tempo da partida frente os paraibanos, podem ser as surpresas. A diretoria do São Paulo anunciou nesta sexta-feira que o meia Kaká renovou seu contrato até 2005. Seu salário deve passar dos atuais R$ 18 mil para R$ 80 mil. Já a multa rescisória pode alcançar a fábula de US$ 50 milhões. Já o lateral-direito Gabriel prorrogou seu contrato até o fim do Rio-São Paulo.