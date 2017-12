Reinaldo, o novo reforço do São Paulo Enquanto Corinthians e Palmeiras vivem dias de indecisão, o São Paulo continua se reforçando para 2002. Nesta sexta-feira, no Morumbi, o presidente Paulo Amaral acertou com o atacante Reinaldo, ?o reforço de peso? que havia prometido. Confirmou, também, o acordo com o meia Lúcio Flávio. Reinaldo, artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com seis gols, assinou contrato de empréstimo por seis meses, até 31 de julho de 2002 - defende o Paris Saint-Germain no segundo semestre. O atacante deve fazer sua estréia no dia 19 de janeiro, na partida de abertura do Torneio Rio-São Paulo, contra o Etti Jundiaí. "Com o Lúcio Flávio está tudo certo", garantiu Amaral. Na negociação, o Paraná fica com o zagueiro Xandão, o lateral-esquerdo Wilton e ainda vai escolher outro atleta, já que o Tricolor não quis liberar Sandro Hiroshi. "Ele não sai de jeito nenhum," vetou o dirigente. O Paraná deve optar pelo atacante revelação Leandro. "Vou consultar o Nelsinho, se ele liberar, tudo bem." Lúcio Flávio e Reinaldo juntam-se ao lateral-direito Rafael, primeiro reforço para 2002.