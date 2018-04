Reinaldo pode ganhar chance como titular no Botafogo O técnico Estevam Soares pode escalar o atacante Reinaldo como titular do Botafogo no jogo de quinta-feira com o Cruzeiro, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de contusão, o atleta entrou no decorrer da partida de domingo contra o Corinthians e fez um gol no empate por 3 a 3.