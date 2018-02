Reinaldo pronto para voltar a marcar A decisão de amanhã entre São Paulo e Corinthians, às 18h5m, no Morumbi, mexe com a cidade. Cada gol será comentado durante toda a semana, no mínimo até a próxima partida. O centroavante Reinaldo, do São Paulo, acredita que está armado o cenário ideal para que ele faça o seu primeiro gol no ano contra o Corinthians. E diz mais: ?O São Paulo tem um grupo fechado. Estamos prontos para conquistar o título.? Reinaldo também garante que não passará em branco. Leia mais no Jornal da Tarde