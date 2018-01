Reinaldo recuperou seu lugar no SP Algumas noites de reflexão e dois gols. Era tudo o que o atacante Reinaldo precisava para voltar a disputar um lugar no São Paulo. Depois do vexame de Campina Grande (PB) ? derrota para o Treze por 1 a 0 pela Copa do Brasil ?, ele e o lateral-direito Belletti foram trocados por Fábio Simplício e Gabriel, respectivamente. A decepção foi enorme para Belletti, que quase entrou em depressão. Reinaldo optou pela sensatez. Disse que respeitava a decisão do técnico Nelsinho Baptista. E lucrou com a escolha. Leia mais no Jornal da Tarde