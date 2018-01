Reinaldo reforça São Paulo no Morumbi O São Paulo enfrenta um duro adversário vindo de Santos. E não é o time de Robinho, Diego & Cia. Com seis pontos ganhos em dois jogos, a Portuguesa Santista credencia-se como um duro adversário. Afinal, o São Paulo precisou de três jogos para conseguir os mesmos seis pontos. "Nosso grupo é muito duro. Existem cinco times em condições de classificação e não vamos cometer erros que dêem oportunidades aos outros", diz o técnico Oswaldo de Oliveira. Santos, São Paulo, Portuguesa Santista, Santo André e Paulista de Jundiaí são os times que ele considera com chances de classificação. "Juventus e Inter de Limeira estão um pouco abaixo." A vontade de encarar a Portuguesa Santista como um adversário de nível é tanta que precipitou-se a volta de Reinaldo ao time. "Eu estaria muito bem para o jogo contra o Santos, mas como o Luís Fabiano está suspenso, resolvi entrar neste jogo mesmo", diz Reinaldo, que não joga desde a eliminação para o Santos, no Brasileiro, dia 28 de novembro. "São 70 dias e não via a hora de voltar. Estou com saudades dos gritos da torcida e aproveito para pedir que o pessoal vá ao estádio e lote o Morumbi", diz Reinaldo. "Vou ficar mais fixo na área, como o Luís Fabiano gosta de fazer. O Kléber é muito bom e tem muita qualidade para dar o passe, para servir os companheiros. Acho que vou me dar bem come ele." Para Oswaldo, a mudança não será tão drástica assim. "Não podemos mudar as características de um jogador. O Reinaldo tem essa mobilidade, essa capacidade de voltar para buscar jogo e não vamos abandonar isso de uma hora para outra", diz. Mais espaço para Kaká - Com Reinaldo voltando e Kléber mantendo o seu estilo, de jogar pelas laterais, fica fácil prever que Oswaldo está apostando nas penetrações de Kaká, que deve aproveitar-se dos espaços deixados pelos atacantes. Em dois jogos pelo Paulista, fez quatro gols e é o artilheiro do campeonato. O contrato de Reinaldo com o São Paulo vence em 31 de junho e ele precisará apresentar-se ao Paris Saint-Germain, que é dono de seus direitos federativos até 2007. Para não deixar o São Paulo em meio do Campeonato Brasileiro, Reinaldo deseja que seu empréstimo seja prorrogado até dezembro. Para tratar disso, Gilmar Rinaldi, seu empresário, embarca para Paris na segunda-feira. "E se o São Paulo quiser comprar o meu passe, eu agradeço. Me identifiquei com a torcida e me sinto feliz aqui." Gustavo Nery continua no time titular, apesar de Fabiano já ter condições físicas para atuar. Os dois gols que marcou contra Juventus e Inter de Limeira lhe deram a possibilidade de continuar como titular. "E eu fico contente porque tenho duas boas opções", diz Oswaldo. Itamar também pode estrear. Sua documentação está regularizada e ele estará no banco de reservas, esperando sua oportunidade.