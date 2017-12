Reinaldo tenta salvar o Atlético-MG Ao mesmo tempo em que a diretoria do Atlético-MG adota o silêncio em relação à iminente queda do time para a Série B do Campeonato Brasileiro, torcedores e representantes da oposição se mobilizam para cobrar profundas modificações no clube. Pelo menos dois movimentos surgiram nos últimos dias exigindo a renúncia do atual presidente Ricardo Guimarães, além da alteração do estatuto para permitir a participação dos associados na eleição de uma nova diretoria - atualmente, apenas os conselheiros têm direito a voto. Um grupo intitulado ?Reação Atleticana? já conta com a adesão de um dos maiores ídolos do clube: Reinaldo. O ex-atacante participa na noite desta terça-feira de uma reunião de lançamento do movimento em um hotel da capital mineira. O provável rebaixamento deu novo estímulo às pretensões de Reinaldo de presidir o clube. Ele afirma que é preciso ?passar o Galo a limpo?. ?Eu coloco meu nome à disposição para sair candidato à presidência do Atlético. Eu não posso ficar omisso, de braços cruzados, vendo essa administração ridícula conduzir o Atlético?, afirmou o ex-jogador de 40 anos, que atualmente é vereador em Belo Horizonte. A disposição de Reinaldo já havia sido manifestada em maio deste ano, após seis rodadas do Brasileirão, quando a equipe mineira passou a ocupar a zona de rebaixamento. E ganhou força recentemente. ?O Atlético tem de reunir todas as forças. Não pode ficar somente essa elite burguesa administrando o Galo?, avisou o ex-jogador. O Atlético tem apenas 34 pontos e é o lanterna do Campeonato Brasileiro - para escapar do rebaixamento, precisa vencer os 5 jogos que lhe restam. Mas os dirigentes do clube parecem estar meio afastados no momento. A assessoria de imprensa informa que Ricardo Guimarães, ?por enquanto?, não pretende se pronunciar - ele havia anunciado que iria deixar o cargo no final deste ano, antecipando sua saída, já que seu mandato termina no final de 2006. Ação judicial - Numa tentativa desesperada de evitar o rebaixamento do time, torcedores impetraram na Justiça Comum de Minas Gerais dois pedidos de liminares solicitando a anulação do Campeonato Brasileiro por causa da manipulação de resultados pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Os pedidos, porém, foram indeferidos por magistrados da 5ª e da 16ª Vara do Fórum Lafayette.