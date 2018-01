Reinaldo tentará fazer função de Kaká Apesar de o técnico Oswaldo de Oliveira afirmar que Reinaldo fará em campo a mesma função de Kaká na partida contra o Santo André, o atacante do São Paulo prefere não ser comparado ao companheiro, que não joga nesta quinta-feira. "Não tem nem como comparar", garantiu o jogador. "Vou fazer em campo o que costumava fazer com Jorginho e o Petkovic no meio-de-campo e dupla de ataque Edílson e Roma ou Edílson e Adriano no Flamengo", explicou. Mesmo jogando mais recuado, Reinaldo disse que não pretende deixar de avançar. "Não marco há quatro jogos, mas acho que desta vez minha hora vai chegar", disse o atacante, que confessa estar inquieto. "Quando fico muito tempo sem fazer gols fico triste para caramba porque minha maior alegria é fazer gols." Reinaldo já exerceu a função de um "meia-atacante" no último jogo da primeira fase, também contra o Santo André, no domingo passado. "Acho que nesta próxima partida irei atuar muito melhor porque já estarei mais acostumado e o Ricardinho orienta bem lá atrás." Além de ajudar o ataque, Reinaldo sabe que tem importante função defensiva. "Vou ter de marcar o volante", explicou. Segundo ele, as falhas de marcação que aconteceram na partida anterior contra o Santo André não podem se repetir em uma partida de mata-mata. "Não podemos dar bobeira como demos domingo", resumiu. Antes de entrar em campo, o jogador fez um pedido. "Acho que é importante a presença da torcida para nos apoiar em um jogo decisivo como este."