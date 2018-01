Reinaldo troca Rio Branco por Al-Nassr O atacante Reinaldo está deixando o Rio Branco para defender o Al-Nassr, da Árabia Saudita. Ele recebeu uma proposta oficial do time árabe e deve se despedir do clube no sábado, quando a equipe de Americana enfrenta o Palmeiras pela Série A-1 do Campeonato Paulista. Sua saída foi confirmada pelo presidente Frederico Pantano. "Ele foi liberado dos treinos na quarta-feira para acertar sua situação", diz. Segundo o dirigente, há uma cláusula no contrato do jogador que o libera caso exista o interesse de um time do exterior, se esse pagar uma multa rescisória. O valor da multa é avaliado em R$ 100 mil. Estima-se que a oferta que Reinaldo teria oferecido do time árabe é de US$ 50 mil por mês, mais luvas e aluguel do passe, que lhe pertence. Reinaldo está em Belo Horizonte, onde residem seus familiares, fechando os últimos detalhes da negociação. Em dois meses de clube, Reinaldo disputou quatro partidas e marcou três gols."Caso o negócio não saia, ele continua normalmente no Rio Branco", lembra o técnico Zé Teodoro, afirmando que o jogador é titular no jogo contra o Palmeiras. Situação complicada vive o zagueiro Júlio César, que ficará mais 20 dias fora dos treinos por causa de uma contratura muscular na perna direita. A diretoria admite rescindir o contrato com o zagueiro, que seria substituído por outro jogador experiente: Wilson Gottardo, ex-Guarani, com passagens por Flamengo e Botafogo-RJ. Líder do Paulistão, com 10 pontos, o Rio Branco quer aproveitar a chance de enfrentar o Palmeiras em casa para somar mais três pontos. Em princípio, o time não mudará em relação aquele que goleou a Matonense, por 5 a 1.