Reinaldo vai reforçar o Botafogo O atacante Reinaldo reforçará o Botafogo no jogo remarcado pela Justiça esportiva, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão ? na partida anulada, apitada por Edilson Pereira de Carvalho, um dos pivôs do esquema de manipulação de resultados, o time mineiro goleou por 4 a 1. O jogador se recuperou de contusão e está à disposição do técnico Celso Roth, que já tem seu trabalho questionado no clube. O Botafogo tem 39 pontos e não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro. Indagado sobre a sensação de repetir o confronto contra o Cruzeiro, Reinaldo teve uma reação espontânea: ?É estranha essa situação, mas tomara que o Botafogo saia agora com um resultado positivo do Mineirão?. Como o zagueiro Scheidt estava suspenso no jogo anulado contra o Cruzeiro, ele desfalcará a equipe alvinegra. Por isso, a zaga será formada por Rafael Marques e Emerson.