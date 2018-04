Reinaldo vai se recuperar de lesão no Atlético-MG O Atlético Mineiro revelou nesta sexta-feira que o atacante Reinaldo, que estava no Vestel Manisaspor, da Turquia, vai realizar tratamento de lesão no joelho com o departamento médico do clube, na Cidade do Galo, sob supervisão de Rodrigo Lasmar, chefe do setor.