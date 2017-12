Reinaldo virou o herói do Santa O Santa Cruz retornou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após quatro anos, ao derrotar a Portuguesa neste sábado por 2 a 1, em Recife. A volta à Série A coroa a temporada do time pernambucano, que realizou a melhor campanha da Série B, apesar do vice-campeonato. O herói dos 60 mil torcedores tricolores que lotaram o Estádio do Arruda, na tarde deste sábado, foi o atacante Reinaldo, que ainda não tinha marcado na fase final, fez os dois gols do acesso e ainda garantiu a artilharia da Série B, com 16 gols. "Os torcedores já estavam pedindo a minha saída do jogo e ficou difícil. Mas eu consegui dar a resposta com os gols e fui de vilão a herói", explica o atacante, que em dois minutos virou a partida ainda no primeiro tempo. A festa só não foi mais completa porque o Grêmio derrotou o Náutico, por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, e foi campeão de forma heróica. Com sete jogadores o time gaúcho marcou o gol da vitória, após muita confusão. Mesmo assim, o mais importante foi garantido. "Infelizmente não foi possível ficar com o título mas não podemos ficar tristes com isso", completou Reinaldo. O técnico Givanildo Oliveira, ex-jogador do clube nos anos 1970, que comandou a equipe durante toda a competição, comemorou de forma modesta. "Foi uma grande vitória, esses jogadores e esta torcida merecem este grande momento por que passa o Santa Cruz", disse. O goleiro Cléber, um dos ídolos da torcida, agradeceu a Deus pelo momento. "Eu só tenho que agradecer à Deus por ter me abençoado neste momento muito importante", disse.