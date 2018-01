Reinaldo volta ao São Paulo domingo Superado o episódio envolvendo o atacante Luís Fabiano, que recorrerá a um psicólogo para evitar as expulsões que têm prejudicado sua carreira, o São Paulo volta as atenções para a partida de domingo contra a Portuguesa Santista, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. A principal novidade do time comandado pelo técnico Oswaldo de Oliveira será a volta de Reinaldo, recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida na segunda partida das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro, contra o Santos, em novembro do ano passado. O atacante admite que ainda sente falta de ritmo de jogo, mas está muito animado com o retorno à equipe. ?Estou pronto. Agora, farei os coletivos para melhorar o meu rendimento. O grande problema é o fôlego, mas com a seqüência de jogos, já estarei no nível." O treinador não poderá contar com o ataque titular. Suspenso em função da expulsão na última partida, contra a Internacional de Limeira, domingo, no Morumbi, Luís Fabiano desfalca a equipe. Apesar disso, Reinaldo não acredita que encontrará dificuldades em atuar ao lado do jovem Kléber, que o substituiu nas três primeiras partidas do campeonato. ?Vou fazer a função do Luís Fabiano. Ficarei como a referência lá no ataque, apesar de eu gostar mais de me movimentar e sair da área para buscar o jogo. Como o Kléber tem feito a mesma função que eu fazia, ficarei mais preso." Reinaldo aproveitou para elogiar o novo companheiro de ataque. ?O moleque é bom. Volta para marcar, é veloz, abre espaços. Facilita muito. Ele está voando." O lateral-esquerdo Lino será emprestado ao Goiás até o final do ano. O jogador aguarda apenas a sucessão presidencial no clube goiano para se transferir. Como o São Paulo já possui dois jogadores para a posição, Gustavo Nery e Fabiano, além de Jorginho Paulista, que volta de contusão, Lino não teria espaço. O negócio deve ser fechado até segunda-feira. Lino foi uma indicação de Nelsinho Baptista, que o dirigiu no São Paulo.