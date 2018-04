Reintegrado ao elenco, atacante Elias faz treino físico no Botafogo

RIO - O atacante Elias voltou a treinar pelo Botafogo após uma longa novela envolvendo a renovação de seu empréstimo junto ao Resende, clube que detém seus direitos econômicos. Nesta segunda-feira, ele realizou uma corrida separado dos demais jogadores, no campo anexo do Engenhão, e ainda não tem previsão de estreia.

Após o Campeonato Carioca de 2013, Elias havia sido emprestado ao Botafogo até o fim da temporada, mas com o término do contrato, o alvinegro não exerceu a opção de compra e o atleta ficou muito perto de deixar o clube. Contudo, no início de 2014 a diretoria intensificou as negociações pela permanência do jogador e houve um acerto entre as partes que consolidou um novo empréstimo.

O atacante foi um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro do ano passado. De desconhecido, ganhou a confiança do técnico Oswaldo Oliveira e a posição na equipe após a saída de Vittinho. Até por isso, o clube fez tanto esforço para conseguir sua permanência.