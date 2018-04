Reintegrado, Juan promete 'dedicação' no São Paulo

SÃO PAULO - A reformulação no São Paulo após as eliminações no Campeonato Paulista e Libertadores foi benéfica para o lateral-esquerdo Juan. Com o afastamento de Cortez, que deverá ser negociado, o jogador foi reintegrado ao elenco são-paulino depois de ficar treinando em Cotia com os juniores desde fevereiro. Para aproveitar esta nova oportunidade ele prometeu dedicação a cada treino.

"Minha motivação é enorme. Vou buscar o limite todos os dias, a cada treino, para aproveitar essa chance que o clube está me dando. Não faltará dedicação da minha parte. Cada treino pra mim será encarado como o mais importante e assim espero ganhar espaço", declarou o jogador.

Juan voltou de empréstimo junto ao Santos no início do ano, mas, sem ser aproveitado, acabou encostado. Durante o período em que treinou com os juniores, o lateral mostrou bastante empenho e sua determinação foi levada em consideração para reintegrá-lo ao elenco.

"Treinei todos os dias, tanto físico como com bola. Estou bem. Mas é lógico que agora, junto com o grupo, que sentirei exatamente em qual condição me encontro. Esse período vai ser muito benéfico para eu começar o Brasileiro em alto nível", disse o jogador, que ainda não tem data para reestrear.

Além de Juan, o lateral-direito Caramelo e o meia Roni, ambos do Mogi Mirim, chegarão ao clube para o Campeonato Brasileiro. Em compensação, os zagueiros Luiz Eduardo e João Filipe, os laterais Cortez e Henrique Miranda, o volante Fabrício, o meia Cañete e o atacante Wallyson foram afastados.