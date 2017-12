Rejeitado antes de chegar, Paulo Roberto quer fazer história no Corinthians

O Corinthians apresentou nesta segunda-feira os dois reforços menos badalados que contratou para esta temporada. São eles o atacante Luidy, que veio do CRB, e o volante Paulo Roberto, ex-Sport, que antes mesmo de ser confirmado pelo clube, já teve que ler e ouvir muitas críticas da torcida, pois era reserva do clube pernambucano.

O jogador, que chegou ao Corinthians por empréstimo de um ano, garantiu não ter ficado surpreso com a reação e prometeu calar os críticos. "Não foi total surpresa, eu sabia que quando o jogador vem para o Corinthians, recebe a proposta, a crítica vem junto e eu entendo. Não tive minha melhor temporada em 2016, mas não caí de paraquedas. Me dediquei muito a vida inteira para esse momento. Almejo fazer história e mudar a reação dos torcedores em relação a mim", disse o volante.

Com 29 anos, Paulo Roberto acredita que essa é a maior oportunidade da sua carreira. "Venho me preparando para esse momento a vida toda. Vestir essa camisa é uma responsabilidade grande. Já joguei contra o Corinthians, sei como é a torcida, ela é apaixonada. Estou preparado para trabalhar e buscar meu espaço", completou.

Paulo Roberto iniciou a carreira no Juventus. Depois, passou por Brasil de Farroupilha, Audax, Guarani, Atlético-PR, Ponte Preta, Bahia e disputou o último Brasileiro pelo Sport.

Já o atacante Luidy, de 20 anos, assinou contrato válido por quatro temporadas e mostrou muita timidez em sua chegada ao clube. Sucinto, disse que chegar ao clube é a realização de um sonho.

"Sempre sonhei em jogar no Corinthians. Vou trabalhar forte para esperar minha oportunidade. Estou emocionado. Meus pais torcem para o Corinthians e estou realizando meu sonho e dos meus pais, com certeza. Estão muito felizes com o que está acontecendo na minha vida", contou o garoto, que disputou a Série B do ano passado pelo CRB.