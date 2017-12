Relação com empresário pesa e Corinthians acerta detalhes com Renê Júnior

O Corinthians está muito próximo de anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada. O volante Renê Júnior tem um acordo verbal para assinar com o clube um contrato de três anos e acerta os últimos detalhes para oficializar o acerto. A boa relação de seu empresário com a diretoria corintiana deve pesar para que o jogador decida defender o clube paulista.

Renê pertence a Ponte Preta e disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bahia, emprestado. Seu agente é Fernando Garcia, empresário que possui forte ligação com o Corinthians. O jogador de 28 anos tem o aval do técnico Fábio Carille e também está nos planos de outros clubes, mas a relação de Garcia com a diretoria alvinegra deve fazer a diferença.

Garcia conta, neste momento, com o volante Maycon, o goleiro Walter e o zagueiro Vilson como seus representantes no clube. Ele também é representante do lateral-esquerdo Guiherme Arana, que se transferiu para o Sevilla, e do atacante Lucca, destaque da Ponte, mas que ainda tem contrato ligado ao Corinthians.

Pessoas ligadas ao Corinthians admitem que a boa relação do empresário com a diretoria ajuda, mas não será determinante para definir o futuro do jogador.

Outros dois nomes bem encaminhados é do atacante Júnior Dutra e do zagueiro Marllon. Júnior Dutra ficará sem clube no fim do ano, após encerrar seu contrato com o Avaí, e o Corinthians é quem aparecer na frente para contratá-lo. Situação parecida é vivida por Marllon.

Entretanto, Carille quer mais um zagueiro para a próxima temporada. A ideia é contratar um jogador mais experiente para o setor e deixar Marllon como uma boa opção para a banco de reservas.