Relatório da CPI sai nesta quarta Depois de muitas reviravoltas e pressões de todos os lados, o relator da CPI da CBF/Nike, deputado Silvio Torres (PSDB-SP), atendendo aos apelos do presidente da comissão, o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), acaba de ceder às pressões e vai apresentar o seu relatório final nesta quarta-feira à tarde. Torres havia pedido mais um dia, mas as pressões foram tantas que ele terá de trabalhar durante toda a noite para finalizar o relatório.