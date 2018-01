Relatório do árbitro preocupa Guarani O Guarani está em estado de alerta com as arbitragens. A direção do clube ficou preocupada quando tomou conhecimento do relatório do árbitro Lourival Dias Filho, que apitou o jogo em que o time de Campinas perdeu por 5 a 2 para o Fluminense, domingo, no Maracanã. Ele teria "exagerado" ao relatar os jogadores expulsos - Paulão, Alex e Lúcio -, além de citar o técnico Pepe e o fisicultor Lino Fachini Junior. Segundo o relatório, o zagueiro Paulão teria dado uma "peitada" no árbitro e pode ser enquadrado no artigo 228 do CBDF (agressão), com punição de 60 a 360 dias, além do artigo 235 (ofensas morais), com punição de dois a cinco jogos - mais o artigo 308, pela expulsão. Consta ainda na súmula a frase de Paulão dirigida ao juiz: "Você está maluco. Você está nos roubando". Os casos de Alex, artigo 308, e de Lúcio, 310 e 307, são mais simples, apenas por expulsões. O mais inconformado, porém, é o técnico Pepe, que invadiu o campo junto com Lino Fachini Junior. Os dois podem ser enquadrados no artigo 335, por invasão e ofensas morais. Para o treinador, o árbitro é "incompetente e mentiroso". E completa: "Só entrei em campo para afastar os jogadores. Sou uma pessoa educada e quando me dirigi a ele disse que ele estava só apitando a favor do Fluminense e sugeri para ele pegar autógrafo com o Romário".