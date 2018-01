Relembre clássicos marcantes entre Santos e Corinthians na Vila

Nesta quarta-feira, Santos e Corinthians sobem mais uma vez ao gramado da Vila Belmiro para uma partida decisiva. O duelo é histórico, por ser a primeira vez que as duas equipes se enfrentam pela Copa do Brasil. Jogado desde 1913, o clássico centenário (conhecido também como Clássico Alvinegro) já promoveu embates inesquecíveis. Confira alguns que marcaram a história da Vila Belmiro, palco do clássico desta quarta!