Relembre outras decisões da Copa dos Campeões entre times de mesmo país

SÃO PAULO - O domínio alemão na atual edição da Copa dos Campeões levou Bayern de Munique e Borussia Dortmund chegarem à final do torneio, que será decidido neste sábado no estádio de Wembley, em Londres. Mas em outras três edições foi a vez de outros países fazerem festas 'caseiras' em disputas do títulos entre clubes do mesmo país. O Estado relembra como foi cada uma dessas partidas:

2000 - Real Madrid 3 x 0 Valencia - 24/05

Pela primeira vez em toda a história das copas europeias dois times do mesmo país se encontravam em uma decisão. O Stade de France, em Paris, recebeu o capítulo final de uma Copa dos Campeões dominada pelos espanhóis. Dos quatro semifinalistas, três eram do país e coube a Real Madrid e Valencia decidir quem seria o vencedor. O time da capital espanhol não deu chance para os adversários e usou da mesma base que havia sido campeã dois anos antes. Morientes abriu o placar no primeiro tempo e depois do intervalo, o Real Madrid administrou a vantagem e ainda fez mais dois para fechar a final em grande estilo.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Casillas; Salgado (Hierro), Karanka, Helguera, Ivan Campo e Michel Salgado; McManaman, Redondo e Raul; Morientes (Sávio) e Anelka (Sanchis). Técnico: Vicente del Bosque.

VALENCIA: Cañizares; Angloma, Dukic, Pellegrino e Gerardo (Ilie); Farinós, Mendieta, Kily Gonzalez e Gerard; Angulo e Claudio López. Técnico: Héctor Cúper.

GOLS: Morientes, 39 do 1ºT, McManaman, 22 do 2ºT, e Raul, 30 do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: Salgado, Roberto Carlos, Cañizares, Pellegrino, Gerardo e Farinós.

ÁRBITRO: Stefano Braschi (Itália)

LOCAL: Stade de France, em Paris

2003 - Juventus 0 (2) x 0 (3) Milan - 28/05

Foi a temporada das equipes italianas. Além de Juventus e Milan na decisão, a Inter de Milão chegou até as semifinais e foi eliminada pelo clube arquirrival. O palco da final foi o Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, e viu um jogo tipicamente italiano, com muita marcação. Os finalistas arriscaram poucos ataques e as defesas foram mais eficientes tanto no tempo normal como na prorrogação. Na cobrança dos pênaltis a frieza de um brasileiro foi decisiva. O goleiro Dida, do Milan, defendeu três cobranças e garantiu a vitória por 3 a 2.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUS: Buffon; Thuram; Ferrara, Tudor (Birindelli) e Montero; Tacchinardi, Davids (Zalayeta), Camoranesi (Conte) e Zambrotta; Trezeguet e Del Piero. Técnico: Marcello Lippi

MILAN: Dida; Costacurta (Roque Júnior); Nesta, Maldini e Kaladze; Gattuso, Pirlo (Serginho), Seedorf e Rui Costa (Ambrosini); Shevchenko e Inzaghi. Técnico: Carlo Ancelotti

CARTÕES AMARELOS: Tacchinardi, Del Piero e Costacurta.

ÁRBITRO: Markus Merk (Alemanha)

LOCAL: Old Trafford, em Manchester

PÊNALTIS: Milan 3 (Serginho, Nesta e Shevchenko; Seedorf e Kaladze perderam), Juventus 2 (Birindelli e Del Piero; Trezeguet, Zalayeta e Montero perderam)

2008 - Manchester United 1 (6) x 1 (5) Chelsea - 21/05

O domínio inglês deu o tom na edição de 2008. Dos oito times que chegaram às quartas de final, metade era da Terra da Rainha. Nas semifinais, somente o Barcelona estragou a festa britânica. Quem chegou até a final em Moscou foram o Manchester United e o Chelsea, time de Londres cujo dono é milionário russo Roman Abramovich, que tinha a chance de fazer a festa do título em seu país. O jogo foi um verdadeiro drama sob chuva. No primeiro tempo Cristiano Ronaldo colocou o Manchester United na frente e Lampard empatou. Depois de muitas chances perdidas, o Chelsea levou um duro golpe ao perder o atacante Drogba expulso já no final da prorrogação. Mesmo assim a equipe chegou a colocar mão na taça na cobrança de pênaltis. Bastava o zagueiro, capitão, ídolo e prata-da-casa John Terry converter para decretar a vitória. Mas o gramado molhado aprontou, o jogador escorregou e a bola foi na trave. O Manchester ganhou uma sobrevida e não deixou escapar. Fez os dois próximos gols e ainda contou com a defesa de Van der Sar no chute de Anelka para ser o vencedor da Copa dos Campeões de 2008.

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED: Van der Sar; Brown (Anderson), Ferdinand, Vidic e Evra; Carrick, Scholes (Giggs), Hargreaves e Cristiano Ronaldo; Rooney (Nani) e Tévez. Técnico: Alex Ferguson.

CHELSEA: Cech; Essien, Ricardo Carvalho, Terry e Ashley Cole; Makélélé (Belletti), Lampard e Ballack; Joe Cole (Anelka, Malouda (Kalou) e Drogba. Técnico: Avam Grant

GOLS: Cristiano Ronaldo, 26 do 1ºT, Lampard, 45 do 1ºT

CARTÕES AMARELOS: Ferdinand, Vidic, Scholes, Tévez, Essien, Carvalho, Makélélé e Ballack.

EXPULSÃO: Drogba

ÁRBITRO: Lubos Michel (Eslováquia)

LOCAL: Estádio Luzhniki, em Moscou

PÊNALTIS: Manchester 6 (Tévez, Carrick, Hargreaves, Nani, Anderson e Giggs; Cristiano Ronaldo perdeu), Chelsea 5 (Ballack, Belletti, Lampard, Ashley Cole e Kalou; Terry e Anelka perderam)