Religião faz técnico do Londrina alterar escalação do time

O goleiro do Londrina, Vítor, titular e destaque da equipe no acesso à Série B, se tornou adventista e no final de semana passado completou seu segundo sábado sem participar dos treinamentos com o restante do grupo e obrigou o técnico Cláudio Tencati a fazer um rodízio no gol londrinense.

A opção do goleiro, porém, encurtou sua vida no clube. O gestor do Londrina, Sérgio Malucelli anunciou nesta terça-feira que o atleta não terá seu contrato renovado após o final do Campeonato Paranaense, em maio. O anúncio foi feito durante coletiva de apresentação de um patrocinador.

"Eu já tinha negociado o Vítor com a Chapecoense. Era uma proposta boa para o jogador e para o Londrina também não pela parte financeira, mas pela reposição de jogadores que eles iriam fazer conosco. Quando liguei para o Vítor ele falou que não jogava mais de sábado. Passei isso para a diretoria da Chapecoense e na hora eles desistiram do jogador" assegurou Malucelli.

Malucelli também adiantou que Vítor será reserva no Campeonato Paranaense. "Ele está fora do time titular. No sábado o treinador optou por escalar o Marcelo e ele permanecerá como titular. O Vítor não pode jogar a hora que quer e terá que ter respeito aos demais companheiros e já estamos à procura de um novo goleiro para o Brasileiro", afirmou.