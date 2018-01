Remo ameaça ir à Justiça por vaga O Remo, do Pará, ameaça impedir a realização do Campeonato Brasileiro de 2001 se não for convidado a participar da competição. A alegação do presidente do clube, José Licínio, é a de que o Remo foi o terceiro colocado no Módulo Amarelo de 2000 e tem os mesmos direitos que o São Caetano e o Paraná, que disputaram o título da 2ª divisão, ano passado. Ele disse que já conta com o apoio do presidente do Senado Federal, Jáder Barbalho (PMDB-PA), para acionar a Justiça Comum se seu clube não for atendido. José Licínio manteve contato, no início da noite, com o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, que esteve reunido, por 4 horas, na sede do Flamengo, com representantes da entidade. No encontro, ficou decidido que o Clube dos 13 vai discutir em plenário, dia 20, em São Paulo, a proposta com o número de participantes dos próximos cinco campeonatos brasileiros. Se a idéia for aprovada será levada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por sugestão do presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, o campeonato de 2001, com 28 clubes, leverá os seis últimos ao descenso, com o acesso de dois da 2ª divisão. Em 2002, seriam 24 clubes, com a queda de quatro e a promoção de dois. Em 2003, o Brasileiro teria 22 clubes com quatro caindo e dois subindo. Finalmente, em 2004, a competição abrigaria 20 clubes com rebaixamento de dois e a inclusão de dois da divisão inferior. De acordo Koff, a intenção do Clube dos 13 é a de respeitar o regulamento no que diz respeito à posição dos clubes na tabela. "Se cair o Corinthians, ou o São Paulo, ou o Flamengo, por exemplo, não há virada de mesa", disse. À reunião desta terça-feira estiveram presentes dirigentes do Flamengo, São Paulo, Corinthians, Atlético-MG e Vitória.